;

AUDIO. “La continuidad de Meneghini va a depender de estos dos partidos y especialmente del Superclásico”

En diálogo con ADN Deportes, Miguel Ángel Gamboa y Mariano Puyol, históricos de Universidad de Chile, abordaron una eventual salida del entrenador azul.

Javier Catalán

Patricio Barrera

Históricos de la U evalúan la continuidad de Meneghini en la banca azul

Históricos de la U evalúan la continuidad de Meneghini en la banca azul

01:25

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Universidad de Chile de Francisco Meneghini no consigue despegar y los cuestionamientos al entrenador argentino siguen creciendo cada vez más.

Con dos empates sin goles y una derrota en el inicio de la Liga de Primera, ya son muchos quienes piensan que “Paqui” no debe continuar en la banca azul.

ADN Deportes se puso en contacto con Miguel Ángel Gamboa y Mariano Puyol, dos históricos jugadores de la U, quienes entregaron su opinión sobre una eventual salida del joven técnico a cargo del plantel universitario.

Revisa también:

ADN

Los técnicos viven de resultados y muchas veces no se les da el tiempo necesario y se corta por lo más delgado, que es el DT. En este caso, esperemos que las cosas funcionen, por el bien de la Universidad de Chile”, dijo Gamboa, exseleccionado nacional que defendió los colores del “Romántico Viajero” entre 1981 y 1982.

Por su parte, Mariano Puyol, histórico excapitán de la Universidad de Chile, ve complicado que Meneghini siga a cargo del equipo, apuntando al Superclásico como la fecha clave para evaluar su continuidad.

“Yo creo que estos dos partidos van a ser determinantes para la continuidad del técnico. Está difícil; yo encuentro que el equipo ha mostrado poco y nada. Pueden estar trabajando muy bien, pero en los partidos no se ve reflejado un equipo contundente en el juego y menos en el marcador. La continuidad del técnico va a estar dependiendo de estos dos partidos y especialmente del Superclásico”, afirmó Puyol.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad