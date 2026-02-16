La Universidad de Chile de Francisco Meneghini no consigue despegar y los cuestionamientos al entrenador argentino siguen creciendo cada vez más.

Con dos empates sin goles y una derrota en el inicio de la Liga de Primera, ya son muchos quienes piensan que “Paqui” no debe continuar en la banca azul.

ADN Deportes se puso en contacto con Miguel Ángel Gamboa y Mariano Puyol, dos históricos jugadores de la U, quienes entregaron su opinión sobre una eventual salida del joven técnico a cargo del plantel universitario.

“Los técnicos viven de resultados y muchas veces no se les da el tiempo necesario y se corta por lo más delgado, que es el DT. En este caso, esperemos que las cosas funcionen, por el bien de la Universidad de Chile”, dijo Gamboa, exseleccionado nacional que defendió los colores del “Romántico Viajero” entre 1981 y 1982.

Por su parte, Mariano Puyol, histórico excapitán de la Universidad de Chile, ve complicado que Meneghini siga a cargo del equipo, apuntando al Superclásico como la fecha clave para evaluar su continuidad.

“Yo creo que estos dos partidos van a ser determinantes para la continuidad del técnico. Está difícil; yo encuentro que el equipo ha mostrado poco y nada. Pueden estar trabajando muy bien, pero en los partidos no se ve reflejado un equipo contundente en el juego y menos en el marcador. La continuidad del técnico va a estar dependiendo de estos dos partidos y especialmente del Superclásico”, afirmó Puyol.