;

La U pierde a una de sus figuras para el duelo clave contra Palestino por Copa Sudamericana

Francisco Meneghini se verá obligado a reemplazar a uno de los titulares para enfrentar al cuadro “árabe”.

Daniel Ramírez

La U pierde a una de sus figuras para el duelo clave contra Palestino por Copa Sudamericana

La U pierde a una de sus figuras para el duelo clave contra Palestino por Copa Sudamericana / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile tendrá una baja importante para enfrentar a Palestino el próximo miércoles 4 de marzo, por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Se trata de Matías Zaldivia, pieza clave en el once titular de los azules.

Según pudo conocer ADN Deportes, anoche la Conmebol le notificó a la U que Zaldivia está suspendido por dos partidos. De esta manera, el defensa no podrá jugar ante los “árabes”.

Revisa también:

ADN

El zaguero azul recibió esta sanción por el incidente que protagonizó en la revancha contra Lanús el año pasado, por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Esa noche, Matías Zaldivia agredió al volante Agustín Cardozo después del partido donde Universidad de Chile quedó eliminada del torneo continental.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad