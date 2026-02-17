La U pierde a una de sus figuras para el duelo clave contra Palestino por Copa Sudamericana / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile tendrá una baja importante para enfrentar a Palestino el próximo miércoles 4 de marzo, por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Se trata de Matías Zaldivia, pieza clave en el once titular de los azules.

Según pudo conocer ADN Deportes, anoche la Conmebol le notificó a la U que Zaldivia está suspendido por dos partidos. De esta manera, el defensa no podrá jugar ante los “árabes”.

El zaguero azul recibió esta sanción por el incidente que protagonizó en la revancha contra Lanús el año pasado, por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Esa noche, Matías Zaldivia agredió al volante Agustín Cardozo después del partido donde Universidad de Chile quedó eliminada del torneo continental.