;

AUDIO. Uno de los refuerzos de la U pide calma ante el mal arranque de año: “Estamos confiados de que vamos a revertir esto”

Lucas Romero se mostró tranquilo ante la suplencia que ha tenido en los últimos dos encuentros.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

Lucas Romero, volante de la U de Chile

Lucas Romero, volante de la U de Chile

01:17

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En Universidad de Chile hay inquietud respecto al arranque de la temporada, considerando que todavía no ganan en la Liga de Primera transcurridas ya tres fechas.

“Es un momento complicadito, pero estamos en esta semana para poder revertir este resultado”, reconoció en el ingreso al Centro Deportivo Azul el volante Lucas Romero.

Revisa también:

ADN

El paraguayo, uno de los refuerzos azules para la actual temporada, ha perdido terreno en la búsqueda de Francisco Meneghini por lograr el rendimiento que les permita comenzar a ganar, pensando en el hecho de recibir al líder, Deportes Limache, este domingo en el Nacional.

De hecho, Lucas Romero pasó de ser titular en el debut con Audax Italiano a ser banca y no jugar un minuto contra Huachipato y Palestino.

“Estamos peleando, metiéndole con todo para ser titular. Estamos de a poquitito agarrando confianza. Es un grupo muy unido, estamos confiados de que vamos a revertir esto. Donde me toque voy a dar lo mejor de mí”, recalcó el volante de 23 años, asegurando que su suplencia en la U de Chile no afecta sus proyecciones de ser citado en Paraguay para el Mundial.

Estoy tranquilo, metiéndole, trabajando. Vamos a ver qué pasa en estas semanas”, cerró Lucas Romero.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad