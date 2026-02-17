El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En Universidad de Chile hay inquietud respecto al arranque de la temporada, considerando que todavía no ganan en la Liga de Primera transcurridas ya tres fechas.

“Es un momento complicadito, pero estamos en esta semana para poder revertir este resultado”, reconoció en el ingreso al Centro Deportivo Azul el volante Lucas Romero.

El paraguayo, uno de los refuerzos azules para la actual temporada, ha perdido terreno en la búsqueda de Francisco Meneghini por lograr el rendimiento que les permita comenzar a ganar, pensando en el hecho de recibir al líder, Deportes Limache, este domingo en el Nacional.

De hecho, Lucas Romero pasó de ser titular en el debut con Audax Italiano a ser banca y no jugar un minuto contra Huachipato y Palestino.

“Estamos peleando, metiéndole con todo para ser titular. Estamos de a poquitito agarrando confianza. Es un grupo muy unido, estamos confiados de que vamos a revertir esto. Donde me toque voy a dar lo mejor de mí”, recalcó el volante de 23 años, asegurando que su suplencia en la U de Chile no afecta sus proyecciones de ser citado en Paraguay para el Mundial.

“Estoy tranquilo, metiéndole, trabajando. Vamos a ver qué pasa en estas semanas”, cerró Lucas Romero.