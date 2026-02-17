“Nunca lo había visto llorar”: el peculiar regalo que recibió el “Gato” Silva en su cumpleaños 40 / Pablo Vera Lisperguer

Si hay un futbolista chileno que ha pasado desapercibido en torno a su vida fuera de la cancha es Francisco “Gato” Silva.

El autor del penal con que La Roja ganó la Copa América Centenario en 2016 se retiró de la actividad en 2024, tras lo cual se instaló junto a su familia en Pamplona.

Fue allí donde el pasado 11 de febrero, el exvolante festejó su cumpleaños 40, donde esperaba como regalo algo para la bicicleta, actividad que marca parte de sus pasatiempos y también su actividad económica, pues llevó a España una marca de bicicletas.

Sin embargo, su pareja, Katalina Honorato, sorprendió al “Gato” al obsequiarle un libro de su autoría, de 110 páginas, donde cuenta la historia de vida del jugador.

“Íbamos en el auto y le conté que estaba escribiendo un journal. Ahí me dijo: amor, ¿y por qué no haces un libro mío? Lo dijo en talla, porque Pancho es muy reservado. No le gusta andar contando cosas, pero yo soy caprichosa, cuando quiero algo lo consigo. Escribí el libro desde cero. Quería que fuera lindo, pero sin pasar a llevar su intimidad“, comentó Katalina en diálogo con LUN.

“Cuando lo tuvo en sus manos, se rió nervioso y me preuntó que cómo lo hice, que era seca. Ahí respiré. Esta tarde lo dejé solo para que lo leyera. En todos los años que llevamos juntos, nunca lo había visto llorar, me contó que se había emocionado leyéndolo”, recalcó la esposa de Francisco Silva en torno a un texto que se puede adquirir en la plataforma Amazon.

“Llega a parecer una persona pesada, pero no lo es. Es medio tímido. Quería exponer eso. Tal vez le jugó en contra en el fútbol porque nunca tuvo esa lucha de ego, de fama”, cerró Katalina Honorato.