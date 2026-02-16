;

FOTO. Camión cae al canal San Carlos en La Florida: un fallecido y un herido

Múltiples compañías de Bomberos y SAMU desplegaron maniobras de rescate, logrando extraer a las víctimas tras ser arrastradas por el agua.

Martín Neut

Un camión cayó al canal San Carlos en La Florida, dejando a dos personas atrapadas.

Bomberos de la comuna y de Ñuñoa desplegaron rescates a lo largo del canal, con apoyo de carros adicionales y líneas de vida para salvar a los ocupantes arrastrados aguas abajo.

Uno de ellos fue visto cerca del puente Av. Grecia y otro a la altura de Av. Las Parcelas.

Tras maniobras de reanimación realizadas por SAMU y Bomberos, se confirmó el fallecimiento de una de las víctimas.

La emergencia está a cargo del Teniente Primero de la Undécima Compañía y supervisada por el 3er Comandante Mauricio Valderrama.

ADN

ADN Radio
