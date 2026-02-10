Incendio en piso 9 de edificio en Quinta Normal obliga evacuación masiva de residentes: confirman muerte de mascotas

Un incendio se registró la mañana de este martes en un edificio habitacional de 16 pisos ubicado en la intersección de Radal con Porvenir, en la comuna de Quinta Normal.

El fuego se originó en un departamento del noveno piso y se propagó al décimo nivel, generando una densa columna de humo.

Al menos ocho carros de Bomberos trabajaron en la emergencia, logrando controlar las llamas y evitar su propagación al resto de la torre.

Murieron mascotas

Seis personas fueron atendidas por personal del SAMU debido a inhalación de humo.

Producto del siniestro, cerca de un centenar de residentes fue evacuado de forma preventiva y ocho departamentos resultaron afectados. Por seguridad, el edificio fue cerrado desde el noveno piso hacia arriba.

Además, se confirmó la muerte de mascotas que quedaron atrapadas. Las causas del incendio son materia de investigación.