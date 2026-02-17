Gendarmería inicia sumario en cárcel de San Antonio: apartan a los dos máximos cargos de la institución en el recinto

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El director nacional de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez, ordenó la apertura de un sumario administrativo en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio, tras una visita realizada el fin de semana.

Según fuentes de Radio ADN, la decisión se adoptó luego de un incidente ocurrido al interior del recinto, donde se habrían detectado irregularidades y una falta de personal que afectó el funcionamiento del penal.

A raíz de estos antecedentes, la autoridad instruyó una investigación interna y apartó de sus funciones a los dos principales cargos del establecimiento mientras se esclarecen las eventuales responsabilidades.