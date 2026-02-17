Estos son los futbolistas chilenos que aún no tienen club: quedan pocas horas para el cierre del mercado

Este jueves 19 de febrero se cierra el mercado de fichajes del fútbol chileno, y con esto la oportunidad de que los clubes puedan sumar más refuerzos para esta temporada 2026.

A dos días para que concluya el libro de pases, la mayoría de los equipos ya cerraron sus planteles y ya fijan la mirada en los próximos desafíos que enfrentarán.

Pero hay varios jugadores chilenos que aún no encuentran un club para la presente temporada. Es el caso de Mauricio Isla, quien quedó como agente libre luego de no ser considerado por Fernando Ortiz en Colo Colo.

Al igual que Óscar Opazo, otro jugador con recorrido que está libre. En su momento, el “Torta” habría sido ofrecido para volver a Santiago Wanderers, pero el club pretende apuntar hacia talentos más jóvenes.

Entre otros nombres que siguen sin equipo, está el ex Colo Colo, Matías Moya, que estuvo a préstamo la última temporada en Deportes Iquique, y el ex U de Chile, Luis Casanova, quien también viene de vestir la camiseta de los “Dragones Celestes”.

Otros que también viven esta misma situación son: Carlos Muñoz, Joan Cruz, Raimundo Rebolledo, Stefano Magnasco, Simón Ramírez, entre otros.