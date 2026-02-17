;

Estos son los futbolistas chilenos que aún no tienen club: quedan pocas horas para el cierre del mercado

El libro de pases del fútbol chileno se cerrará este jueves 19 de febrero.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images

Este jueves 19 de febrero se cierra el mercado de fichajes del fútbol chileno, y con esto la oportunidad de que los clubes puedan sumar más refuerzos para esta temporada 2026.

A dos días para que concluya el libro de pases, la mayoría de los equipos ya cerraron sus planteles y ya fijan la mirada en los próximos desafíos que enfrentarán.

Pero hay varios jugadores chilenos que aún no encuentran un club para la presente temporada. Es el caso de Mauricio Isla, quien quedó como agente libre luego de no ser considerado por Fernando Ortiz en Colo Colo.

Revisa también:

ADN

Al igual que Óscar Opazo, otro jugador con recorrido que está libre. En su momento, el “Torta” habría sido ofrecido para volver a Santiago Wanderers, pero el club pretende apuntar hacia talentos más jóvenes.

Entre otros nombres que siguen sin equipo, está el ex Colo Colo, Matías Moya, que estuvo a préstamo la última temporada en Deportes Iquique, y el ex U de Chile, Luis Casanova, quien también viene de vestir la camiseta de los “Dragones Celestes”.

Otros que también viven esta misma situación son: Carlos Muñoz, Joan Cruz, Raimundo Rebolledo, Stefano Magnasco, Simón Ramírez, entre otros.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad