“Merecíamos convertir después de tantas llegadas”: Fernando Ortiz justifica la victoria de Colo Colo ante Unión La Calera / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este domingo, Colo Colo se enfrentó por la fecha tres del Campeonato Nacional 2026 a Unión La Calera en el estadio Monumental. Los albos lograron una agónica victoria con gol de Maximiliano Romero al minuto 91.

Con estos tres puntos, el “popular” logró despegar en la tabla y con ello su segunda victoria consecutiva. Tras la jornada, al técnico Fernando Ortiz le preguntaron qué rescataba del encuentro, acerca de las molestias de Correa, por sus próximos compromisos, entre otras cosas.

“El análisis rápido, creo que predominamos en los 90 minutos. No se pudo dar porque no encontrábamos los espacios ante un rival bien cerrado, pero siempre fuimos los que fueron a buscar el partido”, confesó.

“Merecíamos convertir de tantas llegadas y lo pudimos lograr en el sentido con el tiempo de nuevo, los chicos lo tienen merecido”, señaló el entrenador trasandino.

También se le consultó por los siguientes compromisos ante O’Higgins, por la fecha cuatro, y el superclásico frente a Universidad de Chile. “Hay que descansar el día de hoy y disfrutar (...) Mañana ya prepararemos el partido con O’Higgins, que será un rival difícil como los demás”, recalcó.

Por último, indicó lo que sucedió luego de la temprana salida por lesión de Correa. “Javi tuvo una contractura muy fuerte. Yo siempre les digo que, ante la mínima contractura, salgan”, cerró Fernando Ortiz en la conferencia de prensa posterior a la victoria frente a Unión La Calera.



