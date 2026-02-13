;

¿Cuándo y a qué hora cierra el mercado de fichajes del fútbol chileno?

Comienza la cuenta regresiva para los clubes que buscan sumar sus últimos refuerzos.

Damián Riquelme

¿Cuándo y a qué hora cierra el mercado de fichajes del fútbol chileno?

La temporada 2026 del fútbol chileno empezó hace unas semanas, pero aún hay varios equipos que se están moviendo en el mercado en busca de los últimos refuerzos.

Esta ventana de pases ha traído grandes sorpresas. La U. de Chile reforzó su delantera con Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y concretó el regreso de Eduardo Vargas. Colo Colo sumó nuevos nombres, entre ellos, Javier Méndez y Joaquín Sosa.

Además, muchos futbolistas regresaron a Chile este año, como es el caso de Diego Rubio, Enzo Roco, Lucas Pratto, Jean Meneses, Bastián Yáñez, entre otros.

revisa también:

ADN

¿Cuándo y a qué hora cierra el libro de pases?

El mercado de fichajes del fútbol chileno cierra el jueves 19 de febrero a las 23:59 horas. Esa es la fecha límite oficial para que los clubes de Primera División puedan inscribir nuevos jugadores a sus plantillas para la presente temporada.

Según el reglamento oficial de la ANFP, el libro de pases concluye 24 horas antes del inicio de la cuarta fecha del Campeonato Nacional. Después de ese horario, no se podrán incorporar futbolistas, salvo excepciones muy específicas.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad