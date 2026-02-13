¿Cuándo y a qué hora cierra el mercado de fichajes del fútbol chileno?

La temporada 2026 del fútbol chileno empezó hace unas semanas, pero aún hay varios equipos que se están moviendo en el mercado en busca de los últimos refuerzos.

Esta ventana de pases ha traído grandes sorpresas. La U. de Chile reforzó su delantera con Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y concretó el regreso de Eduardo Vargas. Colo Colo sumó nuevos nombres, entre ellos, Javier Méndez y Joaquín Sosa.

Además, muchos futbolistas regresaron a Chile este año, como es el caso de Diego Rubio, Enzo Roco, Lucas Pratto, Jean Meneses, Bastián Yáñez, entre otros.

¿Cuándo y a qué hora cierra el libro de pases?

El mercado de fichajes del fútbol chileno cierra el jueves 19 de febrero a las 23:59 horas. Esa es la fecha límite oficial para que los clubes de Primera División puedan inscribir nuevos jugadores a sus plantillas para la presente temporada.

Según el reglamento oficial de la ANFP, el libro de pases concluye 24 horas antes del inicio de la cuarta fecha del Campeonato Nacional. Después de ese horario, no se podrán incorporar futbolistas, salvo excepciones muy específicas.