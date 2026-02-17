;

VIDEO. La confianza en la UC pese a la derrota con Cobresal: “Estamos a nada de ser un equipo muy sólido”

Juan Ignacio Díaz apuntó a seguir haciéndose fuertes en el Claro Arena.

Carlos Madariaga

La confianza en la UC pese a la derrota con Cobresal: “Estamos a nada de ser un equipo muy sólido”

En Universidad Católica intentan dar vuelta la página luego de sufrir su primera derrota de la temporada (en tiempo regular) luego de caer en el norte ante Cobresal.

“Nos hicieron los goles rápido, pero creo que el equipo pudo salir de eso. Por ahí uno sin querer agacha la cabeza, pero el equipo tiene personalidad y agallas para salir adelante, entrenamos duro y hay un grupo que quiere salir adelante”, recalcó en conferencia de prensa uno de los zagueros de la UC, Juan Ignacio Díaz.

El elenco precordillerano no ha podido plasmar como visitante la solidez que ha exhibido desde que se inauguró el Claro Arena: en sus dos partidos como forasteros en el Campeonato Nacional 2026, empataron con La Serena y cayeron en El Salvador; lo que contrasta con su sólido triunfo en Las Condes ante Deportes Concepción.

“Uno no quiere ser irregular, sino mantener una línea. Estamos en busca de eso, ser un equipo duro no solo de local, también de visitante. Vamos día a día. Con el cuerpo técnico y los jugadores estamos todos muy unidos. Dolió la derrota, pero ya levantamos la cabeza para encarar la semana”, expresó Juan Ignacio Díaz, titular en los tres partidos de la Liga de Primera para la UC.

“Fui de menos a más. Es un equipo que quiere mejorar todos los días. Toca un rival muy duro ahora. Tenemos muchas ganas de ganar en casa, son tres puntos muy importantes para nosotros. Necesitamos ganar confianza”, recalcó, ya pensando en el choque del domingo, en el Claro Arena, ante el campeón defensor, Coquimbo Unido.

“Viene bastante bien, es un equipo duro. Hay varios que siguen del año pasado, pero nos fijamos en mejorar día a día nosotros. Esto es tiempo, estamos a nada de ser un equipo muy sólido. Esta es una oportunidad muy linda para sumar tres puntos”, cerró el exdefensa de O’Higgins.

