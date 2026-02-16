;

Sernageomin denuncia ante Fiscalía ocultamiento de datos en investigación por accidente en División El Teniente de Codelco

La entidad exigió entrega completa de antecedentes técnicos y advirtió que no se permitirá margen alguno de desviación en los datos, bajo sanciones legales.

El Servicio Nacional de Geología y Minería anunció que presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el eventual ocultamiento o alteración de información técnica vinculada al trágico accidente ocurrido en julio de 2025 en la División El Teniente.

La decisión se da luego de que el directorio de Codelco reconociera inconsistencias en antecedentes técnicos.

Según detalló el organismo fiscalizador, el pasado 13 de febrero instruyó a la estatal la “entrega inmediata y obligatoria” de toda la documentación analizada, la que —afirma— “confirma inconsistencias graves entre la realidad operativa de la mina y lo informado oficialmente a la autoridad”.

El servicio informó además que inició un “proceso de revisión exhaustivo” y exigió “máxima transparencia y celeridad” en la entrega de antecedentes.

Además presentaron una denuncia ante Contraloría

En esa línea, advirtió que no se aceptarán “solo informes procesados”, sino acceso “irrestricto y en tiempo real a los datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico”, subrayando que “no se admitirá margen alguno de desviación en el flujo de datos, bajo apercibimiento de las máximas sanciones legales”.

Junto con la acción penal, Sernageomin presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República para que determine eventuales responsabilidades administrativas, considerando la naturaleza estatal de la empresa.

En su declaración, el organismo enfatizó que su compromiso con la seguridad minera es “intransable” y recalcó que la colaboración técnica basada en “datos fidedignos” es clave para resguardar la integridad de los trabajadores de la minería chilena.

