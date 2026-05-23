Alcalde Sichel por recortes en Salud: “Le diría al gobierno que ellos hagan más con menos y que corte ministerios”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, instó al Gobierno del Presidente José Antonio Kast a fusionar ministerios como medida para evitar recortes en Salud.

“Esa idea de tener 25 ministros en Chile es una chifladura (...) Hay que volver a los 18 ministerios urgentemente”, dijo a Radio Biobío, afirmando que tener tantas carteras “provoca problemas, descoordinación, contradicciones entre ellos”.

En esa línea, el jefe comunal criticó los recortes presupuestarios en salud y educación, además de los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que “a veces uno con menos recursos hace más”.

“Ahorraría mucho más”

“Tratar de recortar o provocar ahorros en el déficit por gasto social es un error grave . Si el consejo es que hagamos más con menos, yo diría mejor que lo haga el gobierno y que corte ministerios”, indicó Sebastián Sichel.

Finalmente, remarcó: “El verdadero ahorro en Chile está en la burocracia del Estado central y ahí he visto poco interés de reducir el gasto. Le diría al ministro Quiroz que se apure porque si fusionara ministerios, ahorraría mucho más que recortando los gastos en salud”.