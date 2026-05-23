Deportes La Serena perdería una pieza clave en su lucha por la permanencia: se mueve el cuerpo técnico

Deportes La Serena atraviesa un complejo momento en la temporada, tras quedar eliminados de la Copa de la Liga y mantenerse en la parte baja de la tabla en la Liga de Primera.

Los malos resultados han colmado la paciencia de los hinchas del elenco “papayero”, que desde hace semanas vienen pidiendo la salida del cuerpo técnico encabezado por Felipe Gutiérrez.

En ese contexto, el deseo de la parcialidad serenense podría concretarse, al menos parcialmente, ya que su ayudante técnico, Germán Lanaro, tendría todo encaminado para abandonar el club.

Según reportan desde Argentina, el exdefensor de la Universidad Católica dejaría sus funciones en Deportes La Serena para iniciar su carrera como entrenador principal, asumiendo en Nueva Chicago, del ascenso trasandino.

El tetracampeón con la UC tomaría el puesto dejado por Luis García, quien renunció a la banca del “Torito de Mataderos”, que actualmente marcha en la octava posición de la Zona B de la Primera Nacional.

Si se concreta el movimiento, Lanaro abandonaría los trabajos con Felipe Gutiérrez apenas cinco meses después de encontrarse, ya que antes de juntarse con el “Pipe”, el argentino ejercía como asistente de Pablo Guede.