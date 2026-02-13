Codelco entregará antecedentes al Ministerio Público por irregularidades en investigación por accidente El Teniente

El directorio de Codelco informó que, en sesión extraordinaria, tomó conocimiento del Informe de Consultoría Internacional encargado tras el accidente del 31 de julio de 2025 en la División El Teniente y de una auditoría interna solicitada en enero de 2026.

Según la declaración, la auditoría estableció “inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial”, además de “desviaciones que constituyen incumplimientos graves de deberes”, determinando responsabilidades en ejecutivos actuales y exejecutivos.

Frente a ello, y como ya se había comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero, el Presidente Ejecutivo resolvió “la remoción inmediata de la línea ejecutiva responsable”.

Por ello, el directorio acordó una “reorganización radical” de la división, que “por su tamaño y complejidad pasará a integrar el Comité Ejecutivo de Codelco”, proceso que contará con asesoría de una consultora independiente.

Entregarán antecedentes a Fiscalía

El informe internacional, en tanto, identificó “debilidades de gobernanza en la División El Teniente y en la propia Corporación”.

La estatal anunció que hará “entrega inmediata de todos estos antecedentes” al Ministerio Público e informará la apertura de otras auditorías internas por posibles incumplimientos adicionales.

En el cierre, el directorio reafirmó una política de “transparencia proactiva y de autocorrección radical” y aseguró que “Codelco no va a ser la misma empresa después de esta tragedia”.