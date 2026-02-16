Trinidad Steinert blinda a Andrés Jouannet tras bilateral con ministro Cordero: “Cuenta con todo mi respaldo”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se reunió durante cerca de ocho horas con el actual titular de la cartera, Luis Cordero, en el marco del proceso de traspaso.

Tras la cita, Steinert valoró la información entregada por el equipo saliente y aseguró que se llevan “muchas tareas y estudios” para comenzar el trabajo con las subsecretarías.

“El esfuerzo y las ganas nos sobran, es un tremendo desafío”, afirmó, destacando que el traspaso se realizó “con mucha responsabilidad y mucho respeto”.

Frente a las críticas al futuro subsecretario, Andrés Jouannet, fue enfática: “Cuenta con todo mi respaldo”.