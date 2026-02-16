;

Trinidad Steinert blinda a Andrés Jouannet tras bilateral con ministro Cordero: “Cuenta con todo mi respaldo”

Tras una extensa reunión de traspaso en la cartera, la futura autoridad abordó las críticas al futuro subsecretario vinculadas al caso Tragamonedas y reafirmó su confianza en el nombramiento.

Martín Neut

Diana Copa

Trinidad Steinert blinda a Andrés Jouannet tras bilateral con Cordero

Trinidad Steinert blinda a Andrés Jouannet tras bilateral con Cordero

05:46

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se reunió durante cerca de ocho horas con el actual titular de la cartera, Luis Cordero, en el marco del proceso de traspaso.

Tras la cita, Steinert valoró la información entregada por el equipo saliente y aseguró que se llevan “muchas tareas y estudios” para comenzar el trabajo con las subsecretarías.

Revisa también:

ADN

“El esfuerzo y las ganas nos sobran, es un tremendo desafío”, afirmó, destacando que el traspaso se realizó “con mucha responsabilidad y mucho respeto”.

Frente a las críticas al futuro subsecretario, Andrés Jouannet, fue enfática: “Cuenta con todo mi respaldo”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad