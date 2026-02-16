Trinidad Steinert blinda a Andrés Jouannet tras bilateral con ministro Cordero: “Cuenta con todo mi respaldo”
Tras una extensa reunión de traspaso en la cartera, la futura autoridad abordó las críticas al futuro subsecretario vinculadas al caso Tragamonedas y reafirmó su confianza en el nombramiento.
Trinidad Steinert blinda a Andrés Jouannet tras bilateral con Cordero
La futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se reunió durante cerca de ocho horas con el actual titular de la cartera, Luis Cordero, en el marco del proceso de traspaso.
Tras la cita, Steinert valoró la información entregada por el equipo saliente y aseguró que se llevan “muchas tareas y estudios” para comenzar el trabajo con las subsecretarías.
“El esfuerzo y las ganas nos sobran, es un tremendo desafío”, afirmó, destacando que el traspaso se realizó “con mucha responsabilidad y mucho respeto”.
Frente a las críticas al futuro subsecretario, Andrés Jouannet, fue enfática: “Cuenta con todo mi respaldo”.
