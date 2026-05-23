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VIDEO. Con antecedentes y órdenes vigentes: tres menores son detenidos tras persecución por robo de autos en Renca

Los detenidos, de entre 15 y 17 años, pasarán a control de detención, mientras que otros dos sujetos lograron escapar.

Ruth Cárcamo

Vicente Quiñones

Con antecedentes y órdenes vigentes: tres menores son detenidos tras persecución por robo de autos en Renca

Con antecedentes y órdenes vigentes: tres menores son detenidos tras persecución por robo de autos en Renca

01:18

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Personal de Carabineros del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), junto con Radiopatrullas, detuvo a tres menores que integraban una banda dedicada al robo de vehículos en distintos puntos de la región Metropolitana.

El operativo se inicio pasada la medianoche en la Autopista Vespucio Norte, donde los uniformados –mientras realizaban un patrullaje preventivo– detectaron un auto que comenzó a huir a gran velocidad al percatarse de la presencia policial.

La situación derivó en una persecución que terminó en el pasaje El Fogonero, en la comuna de Renca, con la detención de tres adolescentes de 15, 16 y 17 años, mientras otros dos sujetos lograron escapar.

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Menores tenían antecedentes y órdenes vigentes

Además, se recuperó una réplica de subfusil MP5 no apta para el disparo y se constató que el vehículo mantenía el número de serie del motor borrado mediante herramientas abrasivas.

“Los detenidos tienen un nutrido prontuario policial por delitos similares, como robo con violencia y robo con intimidación”, informó el teniente de Carabineros, Fabián Lagos.

Asimismo, confirmó que dos de los adolescentes mantenían órdenes vigentes y que uno de ellos debía cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario total. Los tres pasarán a control de detención.

Mira aquí el video de la persecución policial:

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