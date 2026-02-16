;

Investigó causas vinculadas a Monsalve y Raúl Torrealba: Francisco Jacir es designado como nuevo fiscal regional Centro Norte

El nombramiento fue realizado por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y se hará efectivo a partir del 10 de abril.

Martín Neut

Fiscal nacional designa a Francisco Jacir en la fiscalía centro norte

Fiscal nacional designa a Francisco Jacir en la fiscalía centro norte / Sebastian Beltran Gaete

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó a Francisco Javier Jacir Manterola como nuevo Fiscal Regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien “asumirá sus funciones el próximo 10 de abril”, según informó el Ministerio Público.

Jacir es abogado de la Universidad Gabriela Mistral e ingresó en 2003 al Ministerio Público.

Revisa también:

ADN

Tras pasar por Rancagua, Providencia y Macul, desde 2018 se desempeña como fiscal adjunto jefe en la Fiscalía Local de Santiago, perteneciente a la misma jurisdicción que ahora liderará.

Su nombramiento se produjo luego del concurso público convocado por las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, cuyos plenos elaboraron la terna presentada al Fiscal Nacional, conforme a la Constitución y la ley orgánica.

Trayectoria de Francisco Jacir

En su trayectoria ha encabezado causas de alta connotación. Actualmente indaga una arista por presunta obstrucción a la justicia e infracción a la ley de inteligencia.

La anterior derivada de una querella que luego se amplió por eventual mal uso de gastos reservados, investigación que involucra al exsubsecretario Manuel Monsalve.

También formalizó al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por fraude al fisco y asociación ilícita.

Investigó junto a Xavier Armendáriz la primera etapa del Caso Bombas, y más recientemente obtuvo condenas contra Francisco Frei por estafa, además de causas por amenazas contra la fiscal Ximena Chong y abusos en el Arzobispado de Santiago.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad