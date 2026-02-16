Investigó causas vinculadas a Monsalve y Raúl Torrealba: Francisco Jacir es designado como nuevo fiscal regional Centro Norte

Fiscal nacional designa a Francisco Jacir en la fiscalía centro norte / Sebastian Beltran Gaete

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó a Francisco Javier Jacir Manterola como nuevo Fiscal Regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien “asumirá sus funciones el próximo 10 de abril”, según informó el Ministerio Público.

Jacir es abogado de la Universidad Gabriela Mistral e ingresó en 2003 al Ministerio Público.

Tras pasar por Rancagua, Providencia y Macul, desde 2018 se desempeña como fiscal adjunto jefe en la Fiscalía Local de Santiago, perteneciente a la misma jurisdicción que ahora liderará.

Su nombramiento se produjo luego del concurso público convocado por las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, cuyos plenos elaboraron la terna presentada al Fiscal Nacional, conforme a la Constitución y la ley orgánica.

Trayectoria de Francisco Jacir

En su trayectoria ha encabezado causas de alta connotación. Actualmente indaga una arista por presunta obstrucción a la justicia e infracción a la ley de inteligencia.

La anterior derivada de una querella que luego se amplió por eventual mal uso de gastos reservados, investigación que involucra al exsubsecretario Manuel Monsalve.

También formalizó al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por fraude al fisco y asociación ilícita.

Investigó junto a Xavier Armendáriz la primera etapa del Caso Bombas, y más recientemente obtuvo condenas contra Francisco Frei por estafa, además de causas por amenazas contra la fiscal Ximena Chong y abusos en el Arzobispado de Santiago.