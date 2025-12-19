Hackeo a Sernageomin enciende alarmas: suspenden plataformas y activan comité de crisis

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) confirmó que fue víctima de un ataque cibernético que afectó sus servidores y provocó la caída temporal de su sitio web institucional y de diversas plataformas internas, obligando a suspender preventivamente varios servicios digitales.

Según informó el organismo, el incidente fue detectado durante el fin de semana, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad y la conformación de un Comité de Crisis. La prioridad, explicaron desde la institución, fue resguardar la operación del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), considerado un sistema crítico para la seguridad pública.

Imagen referencial sobre los ataques de hackers / NICOLAS ASFOURI Ampliar

En ese contexto, Sernageomin aseguró que el monitoreo volcánico se mantiene funcionando con normalidad en todo el país, recibiendo datos en tiempo real desde los distintos volcanes y en coordinación permanente con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). De esta forma, se descartó cualquier riesgo asociado a la vigilancia volcánica producto del ataque informático.

En el ámbito minero, la Subdirección Nacional de Minería, junto a las direcciones regionales del servicio, implementó medidas alternativas para dar continuidad a trámites y procesos administrativos. Entre ellas, se habilitaron canales de comunicación directa con empresas del sector y se reforzó la atención presencial en las oficinas OIRS de cada región.

Además, para las solicitudes de Atenciones Técnicas Geológicas (ATG), vinculadas principalmente a permisos municipales, se dispuso el uso de una plataforma externa mientras se normalizan los sistemas internos.

Paralelamente, el ataque fue reportado a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), con la que Sernageomin trabaja de manera coordinada para enfrentar la contingencia. También se reforzó la colaboración con Senapred y se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras se prepara una querella criminal para perseguir responsabilidades penales.