Rechazó la oferta: revelan la millonaria cifra que Primer Plano le ofreció a Yamila Reyna para abordar quiebre con Américo

El quiebre amoroso entre Yamila Reyna y Américo ha sido el foco principal en distintos espacios televisivos, considerando los antecedentes que se han ido revelando con el paso de los días.

En ese contexto, el programa de farándula Primer Plano de Chilevisión le habría ofrecido una millonaria cifra a Reyna para hablar de su término con el cantante de cumbia.

Pese al cuantioso monto que le ofrecieron para entregar su versión de los hechos, la actriz rechazó rotundamente la propuesta.

El no de Yamila Reyna a Primer Plano

El comunicador Lucas Villalobos dijo a “Todo se Sabe” que “Yamila Reyna recibió un llamado de Chilevisión el día miércoles en el cual le dicen: ‘Yamila, nosotros te ofrecemos el monto de 10 millones de pesos’“.

No obstante, la argentina se mantuvo en la misma línea de lo que anticipó días atrás en sus redes sociales, cuando dijo: “les pido que no insistan, no haré declaraciones al respecto ni hoy ni nunca”.

Cabe recordar que Reyna tuvo un fuerte descargo en contra de Primer Plano en las últimas horas, luego de que el programa filtró su denuncia presentada en contra Américo por violencia.

“La filtración de una causa judicial que tiene obligación de reserva (…) se encuentra sancionada por la ley", escribió la actriz a través de su cuenta de Instagram. “Me siento vulnerada, expuesta y desprotegida por la entidad que debiese haberme protegido”, agregó en otra historia.

