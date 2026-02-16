Yamila Reyna explota contra Primer Plano por filtración de su denuncia contra Américo por violencia: “Es un delito”

La actriz y comediante Yamila Reyna alzó la voz luego de que se hicieran públicos antecedentes de la denuncia por violencia intrafamiliar que presentó contra su expareja, el cantante conocido como Américo.

A través de su cuenta de Instagram, la argentina expresó su molestia por la filtración de una causa que, según recalcó, debía mantenerse bajo estricta reserva.

Agencia Uno Ampliar

En dos publicaciones compartidas, Reyna sostuvo que la divulgación de información judicial protegida por ley puede acarrear consecuencias penales. “La filtración de una causa judicial que tiene obligación de reserva (…) se encuentra sancionada por la ley”, escribió, advirtiendo que el tribunal correspondiente debería remitir los antecedentes al Ministerio Público para investigar eventuales delitos.

La comediante afirmó que junto a su abogado evaluará acciones legales. Además, calificó lo ocurrido como “una pésima señal para todas las víctimas de violencia intrafamiliar de este país”, apuntando al impacto que este tipo de situaciones puede generar en quienes dudan en denunciar.

En otra historia, fue más directa: aseguró que el tribunal de familia habría hecho pública su causa, lo que, según indicó, constituiría un delito. “Me siento vulnerada, expuesta y desprotegida por la entidad que debiese haberme protegido”, manifestó, agregando que este tipo de hechos explican por qué muchas víctimas optan por guardar silencio.

La controversia se produce luego de que Primer Plano de CHV revelara extractos de la denuncia presentada por Reyna, donde relata episodios de agresión física y psicológica ocurridos a comienzos de febrero, tanto en la Región del Maule como durante un trayecto hacia Santiago.

Captura Ampliar