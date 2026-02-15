;

VIDEO. “El problema es él”: Yamila Reyna rompe el silencio y responde sin filtro tras su quiebre con Américo

La mediática ruptura se produjo pese a que la pareja tenía planes de matrimonio.

Javiera Rivera

“El problema es él”: Yamila Reyna rompe el silencio y responde sin filtro tras su quiebre con Américo

“El problema es él”: Yamila Reyna rompe el silencio y responde sin filtro tras su quiebre con Américo

El término de la relación entre Yamila Reyna y Américo sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo.

Luego de que el cantante abordara públicamente la situación en un escenario, ahora fue la actriz quien decidió entregar su versión frente a las cámaras.

En conversación con el programa Primer Plano, la comediante se mostró visiblemente molesta al ser consultada por el quiebre y fue categórica al referirse a su expareja.

“Yo no soy la del problema, no me busquen a mí. El problema es él, no yo”, afirmó.

La ruptura se produjo pese a que la pareja tenía planes de matrimonio. Según trascendió, el distanciamiento habría ocurrido tras un presunto episodio registrado en la región del Maule, luego de que ambos participaran en un festival.

Revisa también

ADN

Durante el fin de semana, Américo también se refirió al tema en una presentación en la región de O’Higgins, donde reconoció estar atravesando días complejos.

Han sido días muy difíciles, muy duros para mí y para otros también. Me ha tocado ver, escuchar, leer un montón de cosas. Puedo estar de acuerdo o no, pero sí lo he hecho con mucho dolor”, expresó el intérprete.

Las declaraciones cruzadas suman un nuevo capítulo a una separación que ha acaparado titulares y mantiene la atención de la farándula nacional.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad