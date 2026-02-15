“El problema es él”: Yamila Reyna rompe el silencio y responde sin filtro tras su quiebre con Américo

El término de la relación entre Yamila Reyna y Américo sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo.

Luego de que el cantante abordara públicamente la situación en un escenario, ahora fue la actriz quien decidió entregar su versión frente a las cámaras.

En conversación con el programa Primer Plano, la comediante se mostró visiblemente molesta al ser consultada por el quiebre y fue categórica al referirse a su expareja.

“Yo no soy la del problema, no me busquen a mí. El problema es él, no yo”, afirmó.

La ruptura se produjo pese a que la pareja tenía planes de matrimonio. Según trascendió, el distanciamiento habría ocurrido tras un presunto episodio registrado en la región del Maule, luego de que ambos participaran en un festival.

Durante el fin de semana, Américo también se refirió al tema en una presentación en la región de O’Higgins, donde reconoció estar atravesando días complejos.

“Han sido días muy difíciles, muy duros para mí y para otros también. Me ha tocado ver, escuchar, leer un montón de cosas. Puedo estar de acuerdo o no, pero sí lo he hecho con mucho dolor”, expresó el intérprete.

Las declaraciones cruzadas suman un nuevo capítulo a una separación que ha acaparado titulares y mantiene la atención de la farándula nacional.