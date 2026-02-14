“Han sido días muy difíciles”: Américo enfrenta públicamente su quiebre con Yamila Reyna

Santiago

La sorpresiva separación entre Américo y Yamila Reyna generó amplio impacto en el espectáculo, especialmente porque hace pocos meses habían anunciado planes de matrimonio. El quiebre, según trascendidos, se habría originado tras un tenso episodio ocurrido durante el Festival de Empedrado, en la Región del Maule.

En medio de la polémica y luego de varios días de silencio, el artista decidió referirse al tema durante su presentación en la Fiesta de la Vendimia de Palmilla. Sobre el escenario, interrumpió su show para reconocer que han sido “días muy difíciles” y pidió a los medios que lo dejen enfocarse en su trabajo: “El mío es cantar”, expresó.

Las palabras de Américo

“Han sido días muy, muy difíciles, muy duros. Para mí y para otros también”, expresó. En ese contexto, también se dirigió a los medios: “Déjeme decirle que puedo no estar de acuerdo con su trabajo. Pero sí lo respeto, sí entiendo que lo hacen. Y lo único que les voy a pedir es que me dejen hacer el mío, y el mío es cantar”.

Durante la misma intervención, el intérprete solicitó respeto y una pausa en la exposición mediática: “quiero pedir un poco de tregua, respeto. Por una historia preciosa de la cual todos fueron testigos. Una historia que fue real y que, bueno, se acabó”, señaló.

Además, agregó: “Esperaba que no de esta forma, de hecho esperaba que no se acabara. Pero así en la vida sucede”. Finalmente, cerró su mensaje asegurando que volcaría sus sentimientos en el escenario y pidió consideración hacia su expareja: “Quiero dedicarme luego porque en cada canción sé que voy a expresar todo lo que siento. Y mucho respeto también pido por Yamila”, culminó el artista antes de continuar el show.