“Él me buscó...”: conocida panelista de TV confesó que salió un par de veces con Tomás Vodanovic / Agencia Uno

El último fin de semana, salió a la luz una desconocida historia que involucra al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con una figura del espectáculo chileno.

Durante la última emisión del programa Only Friends de Mega, Carla Ballero confesó que salió un par de veces con el jefe comunal de Maipú, pero que no llegaron a concretar una relación amorosa.

En el espacio televisivo, Ballero contó que “no pinché con Tomás. Tuvimos muy buena onda y todo, pero no daba... No tuvimos una relación“.

“Él me buscó. A través de Instagram me escribió y me parecía un tipo muy interesante intelectualmente hablando. Piensa distinto a mí en política, pero finalmente pensamos muy parecido. Nuestras conversaciones eran muy entretenidas, terminamos siendo muy buenos amigos”, confesó la panelista.

“Me interesaba como pensaba”

Según la revelación de Ballero, se demoraron un tiempo en juntarse. “Nos juntamos varias veces, pero nos demoramos mucho en juntarnos, él es muy chico. Tiene 10 años menos que yo, ya era alcalde cuando nos conocimos”, comentó.

“Me interesaba cómo pensaba y terminamos teniendo muy buena onda, pero no llegó a más, no tendría por qué esconderlo. Si realmente nos hubiésemos gustado, habríamos terminado siendo pareja. Pero no me gusta exponerlo a él”, agregó Ballero.

Sin embargo, pese a salir un par de veces, no llegaron a concretar ninguna relación. “Nos gustamos. Para que él me hablara, era porque le gustaba. Pero le gustaba como la chica de la TV, era muy gracioso, como un admirador chico”, cerró.