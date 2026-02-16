Reajuste en el sector público en Chile: cuánto aumentarán los sueldos / Getty Images

La Ley N° 21.806 ya fue publicada en el Diario Oficial, lo que implica un aumento de sueldo para los trabajadores que se desempeñan en el sector público de Chile.

Tras la publicación de la norma, el reajuste entrará en vigencia en dos momentos durante este primer semestre del 2026 para llegar al total que se acordó en la ley.

Cabe recordar que la modificación tiene por objetivo que los empleados del sector público sean compensados tras la pérdida de poder adquisitivo frente al alza de precios.

¿Cuánto aumentarán los sueldos?

La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) anunció que el alza total que percibirán los trabajadores del sector será de un 3,4%. A continuación, el detalle:

Primer aumento: alza del 2% retroactivo que cuenta desde diciembre de 2025.

alza del 2% retroactivo que cuenta desde diciembre de 2025. Segundo aumento: del 1,4% a contar de junio del 2026, para completar el alza total.

Por otro lado, con la aprobación de la ley se asegura el pago de diversos beneficios y del Bono de Término de Conflicto para los trabajadores estatales.

Adicionalmente, se estableció que el teletrabajo en las oficinas del Estado será revisado nuevamente en marzo de 2027, por ende, hasta entonces no habrían cambios en dicha modalidad de trabajo.