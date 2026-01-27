;

Carreras técnico profesionales se consolidan en Chile por su alta empleabilidad y sueldos: estas son las más demandadas

La educación TP concentra el 45% de la matrícula del país, cifra que ha ido en aumento. El presente proceso muestra una demanda histórica, según Inacap.

La educación y especialmente la formación técnico-profesional se ha consolidado como un motor clave para generar movilidad social, desarrollo económico y descentralización productiva, al ofrecer carreras modernas e innovadoras que se adaptan con agilidad a las necesidades de diversas industrias y sectores productivos de cada región del país.

Esta modalidad hoy es el plan A para miles de personas que ingresan a la Educación Superior en Chile. En 2025, los IP y CFT concentraron en conjunto el 45% de la matrícula total de pregrado, cifra que se ha mantenido al alza en los últimos años.

Entre 2007 y 2025, Inacap ha duplicado su comunidad estudiantil, pasando de 50 mil a casi 113.000 alumnos. “Esta cifra refleja un cambio cultural profundo y que, para la matrícula de este 2026 registra un crecimiento y una alta demanda en carreras ligadas a la tecnología —como Mecatrónica, Ingeniería Eléctrica, Mantenimiento Industrial y Metalurgia", aseguran.

Más de un millón de sueldo al pimer año

Este escenario responde a una búsqueda de los estudiantes por programas más cortos, tecnológicos y con una conexión directa con el mundo laboral.

Por ejemplo, los profesionales de carreras STEM -ligadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas- tienen una inserción laboral promedio del 90% y con remuneraciones sobre el $1.000.000 al primer año de titulación.

Destacan áreas académicas como Energía Renovables y Eficiencia Energética con un promedio de inserción laboral del 97%; Automatización y Robótica con un 94% y Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones con un 93%, por mencionar algunas.

Naciones Unidas estima que para el 2050, el 75% de los trabajos a nivel mundial serán de áreas STEM, cifra que se ve reflejada en el éxito que ha tenido en Inacap el programa de Becas Mujeres STEM, iniciativa permite potenciar el talento de miles de mujeres en campos con alta proyección laboral con becas de un 50% y que a la fecha registra más de 1.400 alumnas nuevas inscritas.

Para el rector de Inacap, Lucas Palacios, “la educación, y en especial la técnico-profesional, es una de las más relevantes del mundo. Los hechos lo demuestran: año a año, la educación TP crece de manera sostenida, impulsada por su impacto concreto en la movilidad social y la empleabilidad de sus carreras avalan que es una buena opción”.

