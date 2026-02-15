;

Como en Europa: Puerto Montt estrena buses turísticos gratuitos por seis meses

Los vecinos y turistas podrán subir y bajar libremente en puntos estratégicos gracias a la modalidad “hop on–hop off”.

En el marco de la conmemoración de sus 173 años, Puerto Montt presentó oficialmente un nuevo servicio de buses turísticos gratuitos que operará durante seis meses en la capital regional de Los Lagos.

La iniciativa comenzó a funcionar este martes 10 de febrero, y permitirá que vecinos puedan recorrer la ciudad en buses de dos pisos, con un circuito panorámico que contempla nueve paradas en puntos estratégicos.

Para acceder al servicio, los usuarios deberán inscribirse previamente a través de una plataforma web habilitada por el municipio, donde podrán reservar su cupo y revisar la disponibilidad.

El recorrido unirá el centro con sectores gastronómicos como Pelluco y Valle Volcanes, además de incluir paradas en espacios patrimoniales como el Museo Juan Pablo II (MuPA) y la Casa Pauly Oelckers.

El servicio operará bajo modalidad “hop on–hop off”, de martes a domingo entre las 10:00 y las 18:00 horas, permitiendo a los pasajeros subir y bajar en distintos puntos del trayecto.

