PREVIA. O’Higgins vuelve a la Copa Libertadores tras 12 años: cuándo enfrenta a Bahía y quién transmite el partido por TV

Los celestes recibirán al elenco de Salvador por la fase 2 del torneo continental.

Carlos Madariaga

O’Higgins vuelve a la Copa Libertadores tras 12 años: cuándo enfrenta a Bahía y quién transmite el partido por TV / MARIO GÓMEZ /AGENCIAUNO

Huachipato y O’Higgins debutan esta semana por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026, marcando todo un hito para los celestes.

El elenco de Rancagua volverá a competir en el máximo torneo continental luego de 12 años, en 2014, donde llegaron a la fase de grupos.

Los dirigidos por Lucas Bovaglio fueron emparejados para enfrentarse con el Bahia de Brasil, elenco que no ha perdido en lo que va del año, con 11 partidos invicto entre el Campeonato Baiano y el Brasileirao.

El choque entre O’Higgins y Bahía, por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores, se disputará este miércoles 18 de febrero, a contar de las 19:00 horas, en el estadio Codelco El Teniente

Este partido será transmisión en vivo por las plataformas de ADN Deportes, y por TV en la señales de Chilevisión e ESPN, junto con Disney+ en streaming.

