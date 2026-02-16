Cancelan amistoso entre Palestino y Colo Colo Femenino a beneficio de los refugiados de Gaza en Chile

Hace una semana, Palestino Femenino había anunciado con bombos y platillos un partido amistoso ante Colo Colo, las actuales monarcas de la Primera División de Chile, para el sábado 21 de febrero en La Cisterna.

Este partido, además de ser una preparación para ambas de cara al inicio del Campeonato Nacional 2026, que comenzará el fin de semana del 14 y 15 de marzo, tenía la particularidad de también ser a beneficio de los refugiados palestinos de Gaza en Chile.

Pero, tal como anunció el conjunto “árabe” en sus redes sociales en horas recientes, este encuentro finalmente no se llevará a cabo.

“El Club Deportivo Palestino informa que el partido amistoso del plantel femenino ante Colo Colo, programado para el 21 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, a beneficio de los refugiados de Gaza en Chile, ha sido cancelado”, escribieron en un comunicado.

Si bien desde la dirigencia del elenco santiaguino no entregaron un motivo para suspender el amistoso contra las albas, ya se comprometieron a devolver el dinero a quienes habían comprado boletos para ver el encuentro.

“La devolución de las entradas se realizará de forma automática a través de Ticketmaster, mediante el mismo medio de pago utilizado en la compra. Agradecemos el apoyo de nuestras jugadoras, del club invitado y de todos quienes respaldaron esta iniciativa”, cerraron desde Palestino.