;

VIDEOS. O’Higgins pega de local ante Bahía e irá a Brasil con ventaja para avanzar en la Copa Libertadores

Los rancagüinos fueron superiores al equipo brasileño en su regreso a la competencia después de 12 años.

Javier Catalán

Foto: @OHigginsoficial

Foto: @OHigginsoficial

Este miércoles, O’Higgins volvió a la Copa Libertadores luego de 12 años, enfrentando a Bahía por la fase previa del certamen.

Los rancagüinos, a punta de buen juego y una presión alta, consiguieron imponerse por la cuenta mínima ante los brasileños, por lo que llegarán con ventaja al duelo de vuelta la próxima semana.

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio abrió la cuenta tempranamente con un golazo de Francisco González (4′), quien desde fuera del área sacó un potente zurdazo para el 1-0.

Revisa también:

ADN

En la segunda etapa, el “Capo de Provincia” tuvo la opción de estirar la ventaja con un cabezazo de Arnaldo Castillo, pero el tanto fue anulado por una falta en el inicio de la jugada.

Tras esto, los celestes regularon la intensidad y comenzaron a defenderse más cerca de su arco, algo que consiguieron de buena forma, pasando pocas dificultades para cerrar la victoria.

Ahora, O’Higgins y Bahía jugarán el partido de vuelta el próximo miércoles 25 de febrero en el Arena Fonte Nova, en la ciudad de Salvador, Brasil.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad