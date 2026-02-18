VIDEOS. O’Higgins pega de local ante Bahía e irá a Brasil con ventaja para avanzar en la Copa Libertadores
Los rancagüinos fueron superiores al equipo brasileño en su regreso a la competencia después de 12 años.
Este miércoles, O’Higgins volvió a la Copa Libertadores luego de 12 años, enfrentando a Bahía por la fase previa del certamen.
Los rancagüinos, a punta de buen juego y una presión alta, consiguieron imponerse por la cuenta mínima ante los brasileños, por lo que llegarán con ventaja al duelo de vuelta la próxima semana.
El equipo dirigido por Lucas Bovaglio abrió la cuenta tempranamente con un golazo de Francisco González (4′), quien desde fuera del área sacó un potente zurdazo para el 1-0.
En la segunda etapa, el “Capo de Provincia” tuvo la opción de estirar la ventaja con un cabezazo de Arnaldo Castillo, pero el tanto fue anulado por una falta en el inicio de la jugada.
Tras esto, los celestes regularon la intensidad y comenzaron a defenderse más cerca de su arco, algo que consiguieron de buena forma, pasando pocas dificultades para cerrar la victoria.
Ahora, O’Higgins y Bahía jugarán el partido de vuelta el próximo miércoles 25 de febrero en el Arena Fonte Nova, en la ciudad de Salvador, Brasil.
