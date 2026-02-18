Este miércoles, O’Higgins volvió a la Copa Libertadores luego de 12 años, enfrentando a Bahía por la fase previa del certamen.

Los rancagüinos, a punta de buen juego y una presión alta, consiguieron imponerse por la cuenta mínima ante los brasileños, por lo que llegarán con ventaja al duelo de vuelta la próxima semana.

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio abrió la cuenta tempranamente con un golazo de Francisco González (4′), quien desde fuera del área sacó un potente zurdazo para el 1-0.

¡¡¡POR FAVOR, QUÉ GOLAZO!!! Francisco González se sacó dos rivales de encima y metió un TREMENDO ZURDAZO para el 1-0 de O'Higgins vs. Bahía.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BiwisiY1aO — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026

En la segunda etapa, el “Capo de Provincia” tuvo la opción de estirar la ventaja con un cabezazo de Arnaldo Castillo, pero el tanto fue anulado por una falta en el inicio de la jugada.

¡NO LO GRITE, CAPO! GOL ANULADO A O'HIGGINS TRAS LLAMADO DEL VAR



Arnaldo Castillo marcaba el 2-0 del Capo de Provincia sobre Bahía, pero la conquista fue invalidada tras llamado por falta previa de Pavez.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ThetocEmPW — ESPN Chile (@ESPNChile) February 18, 2026

Tras esto, los celestes regularon la intensidad y comenzaron a defenderse más cerca de su arco, algo que consiguieron de buena forma, pasando pocas dificultades para cerrar la victoria.

Ahora, O’Higgins y Bahía jugarán el partido de vuelta el próximo miércoles 25 de febrero en el Arena Fonte Nova, en la ciudad de Salvador, Brasil.