El pasado sábado, Cobresal recibió en El Salvador a Universidad Católica por la tercera fecha del Torneo Nacional, donde, en un intenso juego, los “Mineros” lograron hacer valer su localía derrotando 3-2 al cuadro “Cruzado”.

Los goles de esa noche los marcaron Agustín Nadruz, Bryan Carvalho y Steffan Pino, mientras que para los de San Carlos de Apoquindo descontó Fernando Zampedri con un doblete.

En conversación con el programa Los Tenores, Agustín Nadruz comentó acerca de su tanto y su asociación con el resto del equipo.

“Cuando llegué a rematar, agaché la cabeza y no me había dado cuenta de que había rozado en Cuevas, después obviamente mirando la repetición, sí vi que se desvió un poquito, hizo que la pelota agarrara un poco más de altura y, bueno, como es el tema acá, ya saben, los tiros de media distancia, la pelota como que baja de golpe y se le termina colando al arquero ahí en el segundo palo”, explicó el mediocampista con respecto a su anotación.

En cuanto al fiato con sus pares en el centro del campo, destacó que “a Bryan ya lo conozco desde España, ya hace mucho tiempo que venimos jugando juntos, así que nos conocemos de memoria. Con Yanis recién nos estamos conociendo, pero es un jugador con una gran capacidad para encontrar los espacios, tiene muy buenos controles, siempre gira para adelante y, bueno, son jugadores que a uno le facilitan mucho las cosas”.

Con respecto a su pasada temporada en Unión Española, donde fue parte del plantel que prdió la categoría, fue autocrítico. “La verdad que el año pasado fue, en lo personal y creo que para todo el club, un año para el olvido. Obviamente, fui con otras expectativas, totalmente diferentes a cómo culminó el año, pero bueno, una vez que yo seguí, sabía que no iba a continuar, entonces di vuelta la página”, recalcó Agustín Nadruz.

Por último, el uruguayo fue consultado acerca de su adaptación al desierto de El Salvador, a lo cual el futbolista confesó que lo conocía. “Yo ya había estado en Iquique, obviamente es diferente el contexto de la ciudad, así que bueno, ya estoy bastante acostumbrado. Es una vida muy tranquila y muy familiar", sentenció el jugador de 29 años.