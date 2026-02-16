Se cae otro refuerzo en Colo Colo: “Hubo conversaciones, pero el jugador tomó la decisión...”

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló tras el triunfo de Colo Colo sobre Unión La Calera este domingo y, si bien valoró la obtención de los tres puntos, reconoció que al equipo de Fernando Ortiz le está costando abrochar antes los partidos.

“Últimamente nos ha costado, hemos ganado en los descuentos. Esa ha sido la constante de este equipo, pero estamos contentos de que los puntos hayan quedado en casa y ojalá seguir sumando para meternos arriba, en donde tenemos que estar”, señaló el mandamás albo.

También abordó la posibilidad de sumar un último refuerzo antes de que cierre el mercado. “Lo que hemos hablado con el directorio, el cuerpo técnico y la gerencia deportiva, es que si nosotros damos con un nombre que sea una opción para el equipo y venga a aportar, lo vamos a tomar, pero si no encontramos ese jugador, nos vamos a quedar con lo que tenemos”, aseguró Mosa.

En esa línea, descartó la llegada del delantero argentino Thiago Nuss, quien actualmente milita en el OFI Creta, elenco de la Primera División del fútbol griego. “Hubo algunas conversaciones con la gente que representa al jugador, pero él tomó la decisión de quedarse en Grecia”, indicó el timonel de Blanco y Negro.

Por último, Aníbal Mosa dejó un claro mensaje en torno a la eventual incorporación de un nuevo jugador. “Hay varios nombres que están en manos del técnico y de la gerencia deportiva, pero tienen que ser un aporte en el sentido de que puedan venir con rodaje, y no tener que esperar dos o tres meses para que estén a punto”, concluyó.