Eduardo Vargas da la cara tras el nuevo traspié de la U y esto dice de Meneghini: “Todos sentimos...”

El delantero de 36 años abordó el complejo inicio de temporada para los azules.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Universidad de Chile sigue sin ganar en la Liga de Primera 2026. En la tercera fecha, el equipo de Francisco Meneghini volvió a enredarse y sumó un amargo empate sin goles ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Luego del encuentro, el único jugador azul que habló en zona mixta fue Eduardo Vargas. El delantero de 36 años abordó el complejo inicio de temporada y remarcó el compromiso del plantel, pese a la falta de resultados que tienen a “Paqui” en el foco de las críticas.

“Tristeza, porque actitud hay. Todos sentimos la camiseta y nos matamos por el compañero”, comenzó declarando ‘Turboman’.

En esa línea, sostuvo que “no está queriendo entrar la pelota. Tuvimos ocasiones, fuimos dominadores del partido y hay que seguir trabajando, corrigiendo errores”.

Por último, Vargas se refirió al trabajo del técnico Francisco Meneghini y al ambiente interno del plantel. “Nos estamos sintiendo bien y esperamos mejorar, como estamos trabajando día a día”, sentenció.

