Lionel Atamirano anticipa la visita de Huachipato a Carabobo por Copa Libertadores: “Podemos traernos un buen resultado”

Este pasado viernes, Huachipato visitó el Nicolás Chahuán para verse las caras con Everton por la tercera fecha del Torneo Nacional 2026. En un encuentro cómodamente dominado por los visitantes, el cuadro “acerero” vio la victoria por 3-0.

El delantero Lionel Altamirano destacó el triunfo en La Calera, apuntando a que "creo que se ganó un gran partido, sobre todo jugando bien y trabajando lo que venimos haciendo durante todas las semanas, así que súper feliz por el resultado”.

“El año pasado nos costó sumar de visita. Creo que es fundamental sumar, más que nada porque nosotros en casa nos hacemos fuertes. Creo que sirvió para agarrar la confianza del grupo, para seguir trabajando, seguir creyendo en la idea y la verdad que estamos súper motivados con el partido que viene, sostuvo el atacante de 33 años.

En cuanto a su próximo encuentro frente a Carabobo por Copa Libertadores, Lionel Altamirano aseguró que tienen confianza en poder ganar. “Sabemos las virtudes y las debilidades que tienen ellos, pero nosotros tenemos que tratar de seguir haciendo lo nuestro, seguir trabajando y seguir corrigiendo los errores que tenemos, pero con la misma confianza y convicción de que podemos traernos un buen resultado”, aseguró.

“La idea es sumar los tres puntos allá, ganar para después llegar a casa y tratar de cerrar la llave, pero sabemos que va a ser un partido difícil, es un partido internacional, así que nosotros tenemos que hacer lo que venimos trabajando y tratar de traernos un buen resultado a casa, donde siempre nos hacemos fuertes con nuestra gente”, cerró Lionel Altamirano de cara al choque por la máxima justa continental.