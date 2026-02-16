;

Lionel Atamirano anticipa la visita de Huachipato a Carabobo por Copa Libertadores: “Podemos traernos un buen resultado”

El delantero de Huachipato comentó el partido contra Everton y lo que se avecina a nivel continental.

Damián Riquelme

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO / Agencia uno

Este pasado viernes, Huachipato visitó el Nicolás Chahuán para verse las caras con Everton por la tercera fecha del Torneo Nacional 2026. En un encuentro cómodamente dominado por los visitantes, el cuadro “acerero” vio la victoria por 3-0.

El delantero Lionel Altamirano destacó el triunfo en La Calera, apuntando a que "creo que se ganó un gran partido, sobre todo jugando bien y trabajando lo que venimos haciendo durante todas las semanas, así que súper feliz por el resultado”.

Revisa también:

ADN

El año pasado nos costó sumar de visita. Creo que es fundamental sumar, más que nada porque nosotros en casa nos hacemos fuertes. Creo que sirvió para agarrar la confianza del grupo, para seguir trabajando, seguir creyendo en la idea y la verdad que estamos súper motivados con el partido que viene, sostuvo el atacante de 33 años.

En cuanto a su próximo encuentro frente a Carabobo por Copa Libertadores, Lionel Altamirano aseguró que tienen confianza en poder ganar. “Sabemos las virtudes y las debilidades que tienen ellos, pero nosotros tenemos que tratar de seguir haciendo lo nuestro, seguir trabajando y seguir corrigiendo los errores que tenemos, pero con la misma confianza y convicción de que podemos traernos un buen resultado”, aseguró.

“La idea es sumar los tres puntos allá, ganar para después llegar a casa y tratar de cerrar la llave, pero sabemos que va a ser un partido difícil, es un partido internacional, así que nosotros tenemos que hacer lo que venimos trabajando y tratar de traernos un buen resultado a casa, donde siempre nos hacemos fuertes con nuestra gente”, cerró Lionel Altamirano de cara al choque por la máxima justa continental.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad