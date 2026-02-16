Huachipato abre la participación chilena en la Copa Libertadores 2026: cuándo enfrenta a Carabobo y quién transmite el partido por TV / LORENA VECCHIO/AGENCIA UNO

Esta semana comienza la disputa de la fase 2 de la Copa Libertadores, lo cual implica el debut en cancha de los equipos chilenos que avanzaron hasta dicha etapa.

Quien se estrenará en el máximo certamen continental este martes 17 de febrero será Huachipato, club que compitió por última vez en este certamen en 2024.

Los acereros fueron sorteados para enfrentar a Carabobo de Venezuela, que en 2025 jugó en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde enfrentó a la U de Chile.

El cuadro de Talcahuano debió afrontar un largo viaje, con escala en Bogotá, para llegar a Valencia, ciudad sede del compromiso.

El choque entre Carabobo y Huachipato, por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores, se disputará este martes 17 de febrero, a contar de las 19:00 horas, en el Polideportivo Misael Delgado.

Este partido será transmisión en vivo por TV en la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.