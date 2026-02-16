;

AUDIO. “La Primera B es más intensa que la Primera División. Son ocho o nueve equipos que, en nombre, son importantes”

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Joaquín Pereyra, volante de Deportes Iquique, abordó el inicio de la Liga de Ascenso y el nivel de los clubes que competirán esta temporada.

Javier Catalán

Joaquín Pereyra, volante de Deportes Iquique

08:51

Este fin de semana inicia la Primera B 2026, con grandes equipos en busca del tan ansiado ascenso a Primera División, entre ellos Unión Española, Cobreloa, Santiago Wanderers o Deportes Iquique.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Joaquín Pereyra, flamante refuerzo de los “Dragones Celestes”, se refirió al comienzo de la competencia, asegurando que incluso puede ser más igualada que la Liga de Primera.

“Los últimos años se ha caracterizado el campeonato por ser atractivo y ojalá que este año sea igual. Justo también está Unión Española, que bajó después de mucho tiempo; los equipos que vienen compitiendo desde hace tiempo y también Iquique, que todos saben que es una plaza fuerte”, comenzó diciendo el volante uruguayo.

Son ocho o nueve equipos que, en nombre, son importantes; todos llevan muchísima gente. Entonces, creo que va a ser muy competitivo, como ha pasado en los últimos años, con definiciones infartantes. Ojalá este año no sea la excepción", agregó el ex Santiago Wanderers.

Al ser consultado por las claves del torneo de ascenso, afirmó que “el equipo que se hace fuerte de local es el que tiene las grandes chances de llevarse el campeonato. Es más intenso que el de Primera División; en Primera hay más calidad y, si cometes un error, no te perdona, pero en la B se juega con más intensidad”.

Además, explicó por qué firmó por Deportes Iquique. “Me mostraron confianza y mucho interés. Cuando te llama un entrenador y te cuenta las ganas de contar con uno, se hace más fácil la decisión. Tenía otras ofertas, pero no me convencían”, cerró Pereyra.

