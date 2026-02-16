Universidad de Chile empató sin goles contra Palestino por la tercera fecha de la Liga de Primera, pero el tanto anulado a Charles Aránguiz pudo haber cambiado la historia para los dirigidos por Francisco Meneghini.

La anotación fue invalidada por una mano previa de Matías Zaldivia, pero todos en la U reclamaron que, al haber posteriormente un despeje de la zaga “árabe”, ya se consideraba otra jugada y que, por ende, no era revisable en el videoarbitraje.

Este lunes, la ANFP liberó los audios del VAR de la polémica jugada, en la que se aprecia una confusión entre Diego Flores (árbitro en la cancha) y los encargados de revisar las imágenes en la cabina.

“Hay una mano de Zaldivia. Ojo que todavía no recupera Palestino. Hay mano antes y termina en gol”, se escucha en la primera explicación. “¿Tiene consideraciones para mano?”, dice Flores desde el campo, a lo que se responde: “Sí, totalmente, una mano voluntariada del jugador”.

Tras esto, se le recomienda al juez central que vaya a ver la jugada en la pantalla a ras de cancha, donde se produce otro diálogo con la cabina.

“Ahora muéstrame, que quiero ver si es parte de la APP (Attacking Possession Phase)”, dice Flores frente al monitor, que muestra el resto de la jugada tras la mano de Zaldivia, pero en uno de los pases hacia atrás pregunta: “¿Eso para ti ya es fase de ataque?”, donde desde el VAR responden: “Sí, la mano es burda de Zaldivia”.

Posterior a esta charla, Diego Flores decide sancionar la mano del defensor azul, anular el gol y reanudar el juego con tiro libre para Palestino.