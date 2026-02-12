;

“Gracias por vestir con orgullo esta camiseta”: luto en Deportes Iquique por la muerte del exfutbolista José Luis Russo

El otrora defensa uruguayo falleció a los 67 años. “Hoy despedimos a un hombre que fue parte de nuestra historia”, señaló el cuadro iquiqueño.

Daniel Ramírez

"Gracias por vestir con orgullo esta camiseta": luto en Deportes Iquique por la muerte del exfutbolista José Luis Russo

A través de sus redes sociales, Deportes Iquique manifestó su profundo pesar por el fallecimiento del exfutbolista uruguayo José Luis Russo.

El otrora defensa que jugó en Peñarol, Palmeiras, Deportes Tolima, entre otros equipos, murió este miércoles a la edad de 67 años.

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de José Luis “Pete” Russo, exjugador de Deportes Iquique en 1988. Llegó a nuestra institución proveniente de Palmeiras, trayendo consigo experiencia, carácter y ese temperamento uruguayo que dejó huella en la Celeste", señaló el cuadro iquiqueño en una publicación.

“Hoy despedimos a un hombre que fue parte de nuestra historia y un gigante del fútbol uruguayo. Acompañamos a su familia, amigos y cercanos en este difícil momento”, agregaron los “Dragones Celestes”.

Por último, Deportes Iquique añadió: “Gracias por vestir con orgullo la camiseta de Iquique. Descansa en paz, Pete”.

