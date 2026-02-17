Este martes, Huachipato dio inicio a la participación de los equipos chilenos en la Copa Libertadores cayendo por la cuenta mínima ante Carabobo en Venezuela.

Los dirigidos por Jaime García viajaron hasta la ciudad de Valencia, donde no pudieron imponer su juego y sufrieron en demasía la verticalidad que impusieron los locales.

La apertura de la cuenta para los venezolanos llegó en la primera etapa, cuando tras una serie de desajustes en la zaga “acerera”, Edson Tortolero (35′) sacó una volea para vencer a Rodrigo Odriozola.

ZURDAZO CRUZADO DE PRIMERA: Edson Tortorelo marcó el 1-0 de Carabobo ante Huachipato en la ida de la Fase 2 de la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3Pg04tlzKC — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026

En el segundo tiempo, los de Talcahuano mejoraron con los cambios, pero no supieron generar claras ocasiones de gol, por lo que tendrán que revertir el global la semana siguiente como locales.

El partido de vuelta entre Carabobo y Huachipato se jugará el próximo martes 24 de febrero a las 19:00 horas de Chile.