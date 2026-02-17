;

VIDEO. Huachipato cae ante Carabobo en su debut por Copa Libertadores y está obligado a remontar en Chile

Los dirigidos por Jaime García sufrieron en Venezuela y deberán jugarse todo en Talcahuano.

Este martes, Huachipato dio inicio a la participación de los equipos chilenos en la Copa Libertadores cayendo por la cuenta mínima ante Carabobo en Venezuela.

Los dirigidos por Jaime García viajaron hasta la ciudad de Valencia, donde no pudieron imponer su juego y sufrieron en demasía la verticalidad que impusieron los locales.

La apertura de la cuenta para los venezolanos llegó en la primera etapa, cuando tras una serie de desajustes en la zaga “acerera”, Edson Tortolero (35′) sacó una volea para vencer a Rodrigo Odriozola.

En el segundo tiempo, los de Talcahuano mejoraron con los cambios, pero no supieron generar claras ocasiones de gol, por lo que tendrán que revertir el global la semana siguiente como locales.

El partido de vuelta entre Carabobo y Huachipato se jugará el próximo martes 24 de febrero a las 19:00 horas de Chile.

