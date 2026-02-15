VIDEOS. La UdeC se queda con el clásico penquista: remontó y dejó a Deportes Concepción en el fondo de la Liga de Primera
El equipo de Juan Cruz Real dio vuelta el marcador y le propinó su tercera derrota consecutiva al “León de Collao”.
Este domingo, en el Estadio Ester Roa Rebolledo, Universidad de Concepción se quedó con una nueva edición del Clásico Penquista al vencer 2-1 a Deportes Concepción, por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026.
El equipo dirigido por Juan Cruz Real comenzó cuesta abajo en el marcador tras la anotación de Joaquín Larrivey (22′). El experimentado goleador de 41 años marcó de penal, alcanzando los 100 goles en el fútbol chileno, y puso el 1-0 para adelantar a los “Lilas”.
La escuadra de Patricio Almendra dominó la primera mitad y logró mantener su ventaja. Sin embargo, el “Campanil” reaccionó en el complemento y llegó a la igualdad gracias a Cristhofer Mesías (50′), quien se lució con un golazo desde fuera del área para batir la resistencia del arquero brasileño César Dutra.
La UdeC aprovechó el impulso y asestó el golpe final mediante Cecilio Waterman (71′). Tras una gran jugada colectiva, el delantero panameño ingresó al área rival y conectó un zurdazo cerca del punto penal, estableciendo el 2-1 definitivo en Collao.
El partido terminó accidentado en los descuentos, con las expulsiones de David Retamal y Joaquín Larrivey, el primero por una fuerte infracción y el segundo por propinarle un codazo a un rival.
Con este resultado, Universidad de Concepción sumó su segunda victoria en el torneo y escaló de momento al séptimo lugar de la tabla con 7 puntos. Por su parte, Deportes Concepción encadenó su tercera derrota consecutiva y se mantuvo antepenúltimo con 0 unidades, superando únicamente a Everton por diferencia de goles.
En la cuarta jornada de la Liga de Primera, el “Campanil” deberá visitar a La Serena el domingo 22 de febrero a las 12:00 horas en La Portada, mientras que el “León de Collao” recibirá a Cobresal el viernes 20 a las 20:30 horas en el Ester Roa.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.