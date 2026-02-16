;

Año Nuevo Chino 2026 parte este martes 17 de febrero: qué significa el Caballo de Fuego (y así puedes conocer tu signo)

El animal simboliza una serie de interpretaciones según la cultura oriental.

A partir de este martes 17 de febrero comenzará el Año Nuevo Chino 2026, el cual se extenderá hasta el 5 de febrero del próximo 2027.

La festividad se establece en el día de la Luna nueva más próximo al punto equidistante entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera del hemisferio norte.

Este año será el del Caballo de Fuego, lo cual tiene una serie de interpretaciones según la cultura tradicional asiática.

Qué simboliza el año del Caballo de Fuego

El caballo corresponde al séptimo signo de la rueda zodiacal oriental. En el horóscopo chino este signo simboliza la libertad, la independencia y el movimiento, mientras que el fuego añade pasión, coraje, creatividad y valentía, consigna La Nación.

La astróloga Susy Fuentes, en diálogo con el medio antes citado, comentó que este periodo promete ser ideal para tomar decisiones valientes y romper estructuras antiguas.

Adicionalmente, enfatizó que es un momento idóneo para iniciar proyectos profesionales y personales, realizar transformaciones internas y viajar.

La energía excesiva puede derivar en conflictos, impaciencia y cambios drásticos si no se canaliza adecuadamente con empatía y templanza”, agregó Fuentes.

¿Cómo saber cuál es mi signo?

El signo del horóscopo chino se determina por el año de nacimiento de la persona. De tal forma, cada animal rige un año completo y se repite cada 12 años. A continuación, el detalle:

  • Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.
  • Búfalo o Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.
  • Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.
  • Conejo o Gato: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.
  • Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.
  • Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.
  • Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.
  • Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.
  • Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.
  • Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.
  • Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.
  • Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

En tanto, el elemento (metal, agua, madera, fuego o tierra) se define de la siguiente manera:

  • Metal: años terminados en 0 o 1.
  • Agua: años terminados en 2 o 3.
  • Madera: años terminados en 4 o 5.
  • Fuego: años terminados en 6 o 7.
  • Tierra: años terminados en 8 o 9.

A modo de ejemplo, quienes nacieron en el año 2000, como su último dígito es 0, su signo corresponde al dragón de metal.

