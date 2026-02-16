;

El acceso al recinto es gratuito y tiene 60 hectáreas destinadas a la conservación de la biodiversidad.

Sebastián Escares

“Un santuario de la naturaleza”: el humedal a una hora y media de Santiago con casi 200 especies de aves (y cómo llegar)

El verano suele ser una época ideal para realizar panoramas al aire libre, especialmente para quienes les gusta rodearse de entornos repletos de naturaleza y desconectarse del bullicio de la ciudad.

A menos de dos horas de Santiago hay un lugar en el que el río y el mar se encuentran. Además, en él habitan más de 190 especies distintas de aves.

Se trata del Parque Humedal Río Maipo, ubicado entre las comunas de Santo Domingo y San Antonio, en la región de Valparaíso.

Créditos: Fundación Cosmos

Así es el Parque Humedal Río Maipo

En 2018 fue declarado como santuario de la naturaleza y cuenta con una superficie aproximada de 60 hectáreas destinadas a la conservación de la biodiversidad.

Dentro de sus atractivos, el Parque Humedal Río Maipo tiene en su interior una serie de pasarelas de madera que se extienden por más de un kilómetro. Además, tiene diversos miradores panorámicos y módulos interactivos en donde se puede escuchar el sonido del humedal de forma inmersiva.

En todos los espacios disponibles, los visitantes pueden disfrutar de paisajes naturales, conocer los hábitats de las especies y realizar una caminata en medio de la naturaleza.

La creadora de contenidos @soymirante en Instagram, a través de un video, describió el lugar como “un impresionante santuario de la naturaleza”.

¿Cómo llegar?

El Parque Humedal Río Maipo queda ubicado en Av. Phillips 30, en la provincia de San Antonio, región de Valparaíso. A continuación, la ubicación exacta:

Cabe señalar que los interesados en visitar el recinto no tienen que pagar, ya que su acceso es gratuito.

