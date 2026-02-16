Será el primero del 2026: esta semana habrá eclipse solar anular en Chile (a qué hora y dónde se podrá ver) / Getty Images

Los amantes de la astronomía podrán deleitarse con un nuevo fenómeno astronómico que ocurrirá esta semana, el cual podrá ser divisado por algunos habitantes desde Chile.

Se trata del primer eclipse solar anular del 2026, el cual ocurrirá durante este martes 17 de febrero. Eso sí, el fenómeno podrá verse parcialmente, no en su totalidad.

El eclipse solar anular ocurre cuando la Luna, al estar más distante de la Tierra, no logra ocultar del todo al Sol, ocasionando un resplandor circular al cual se le conoce como “anillo de fuego”.

¿A qué hora y dónde se podrá ver el eclipse en Chile?

En esta ocasión, el fenómeno tendrá visibilidad parcial en el territorio antártico, África, el océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano Índico .

En el caso de Chile, no se podrá ver en todas las regiones. De hecho, solo podrá apreciarse parcialmente en el sur del país en algunas localidades de la región de Magallanes como, por ejemplo, Punta Arenas o Puerto Williams.

Según señala el Gobierno, el inicio del fenómeno será a eso de las 07:00 horas de Chile y tendrá una duración superior a las dos horas.

Desde el portal especializado Star Walk señalan que tendrá su máximo esplendor a las 09:12 horas, hora en la que se podrá apreciar con mayor magnitud desde nuestro país.

Para ver el eclipse, se recomienda utilizar gafas de eclipse certificadas o filtros solares. En tanto, si se desea ver desde un telescopio o binoculares, se debería emplear un filtro solar en los aparatos, detalló el medio antes citado.