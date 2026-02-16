;

Será el primero del 2026: esta semana habrá eclipse solar anular en Chile (a qué hora y dónde se podrá ver)

El fenómeno ocurre cuando la Luna no logra ocultar del todo al Sol. Revisa acá cómo verlo.

Sebastián Escares

Será el primero del 2026: esta semana habrá eclipse solar anular en Chile (a qué hora y dónde se podrá ver)

Será el primero del 2026: esta semana habrá eclipse solar anular en Chile (a qué hora y dónde se podrá ver) / Getty Images

Los amantes de la astronomía podrán deleitarse con un nuevo fenómeno astronómico que ocurrirá esta semana, el cual podrá ser divisado por algunos habitantes desde Chile.

Se trata del primer eclipse solar anular del 2026, el cual ocurrirá durante este martes 17 de febrero. Eso sí, el fenómeno podrá verse parcialmente, no en su totalidad.

Revisa también:

ADN

El eclipse solar anular ocurre cuando la Luna, al estar más distante de la Tierra, no logra ocultar del todo al Sol, ocasionando un resplandor circular al cual se le conoce como “anillo de fuego”.

¿A qué hora y dónde se podrá ver el eclipse en Chile?

En esta ocasión, el fenómeno tendrá visibilidad parcial en el territorio antártico, África, el océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano Índico .

En el caso de Chile, no se podrá ver en todas las regiones. De hecho, solo podrá apreciarse parcialmente en el sur del país en algunas localidades de la región de Magallanes como, por ejemplo, Punta Arenas o Puerto Williams.

Según señala el Gobierno, el inicio del fenómeno será a eso de las 07:00 horas de Chile y tendrá una duración superior a las dos horas.

Desde el portal especializado Star Walk señalan que tendrá su máximo esplendor a las 09:12 horas, hora en la que se podrá apreciar con mayor magnitud desde nuestro país.

Para ver el eclipse, se recomienda utilizar gafas de eclipse certificadas o filtros solares. En tanto, si se desea ver desde un telescopio o binoculares, se debería emplear un filtro solar en los aparatos, detalló el medio antes citado.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad