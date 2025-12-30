Año del Caballo de Fuego: así le irá a tu signo el 2026 según predicciones del horóscopo chino
La astróloga nacional, Ángeles Lasso, dio a conocer sus proyecciones para el próximo año.
El 2026 está a la vuelta de la esquina, lo que para muchas personas implica un nuevo inicio en sus vidas.
Bajo ese contexto, el próximo año, según el horóscopo chino, corresponde al año del Caballo de Fuego.
En ese sentido, la astróloga chilena Ángeles Lasso dio a conocer sus principales proyecciones para el próximo año que estará regido por el Caballo de Fuego.
Revisa también
¿Cómo le irá a tu signo el 2026?
En conversación con El Medio Día de TVN, la especialista nacional detalló que este nuevo ciclo impulsará la acción y obligará a las personas a salir más de su zona de confort.
Además, entregó una proyección de cómo le irá a cada signo del horóscopo chino el 2026. A continuación el detalle:
- Rata (nacidos en 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se prevé que será un año intenso y transformador. El nuevo año obligará a cerrar etapas y abrir nuevos caminos. Eso sí, hay que prestarle una especial atención a la salud.
- Búfalo/Buey (nacidos en 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): descansar es la clave. El foco principal estará puesto en el trabajo y en el ámbito profesional de la persona, según planteó la especialista.
- Tigre (nacidos en 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se estima que sería uno de los más favorecidos con el nuevo año. Tendrán movimientos importantes como viajes o propuestas del extranjero. El amor será intenso para ellos.
- Dragón (nacidos en 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se estima que el dinero fluirá mejor que años anteriores. Será un buen ciclo para los proyectos e ideas personales.
- Serpiente (nacidos en 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se cree que será un período de evaluación personal en todos los sentidos de la vida. En el ámbito laboral, deben atreverse a realizar ajustes.
- Caballo (nacidos en 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): tendrán pruebas importantes que superar en su vida. Al ser su ciclo, estarán más bajo presión que en ocasiones anteriores.
- Cabra (nacidos en 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se cree que será un buen momento para fortalecer vínculos personales y expresar sentimientos.
- Mono (nacidos en 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el amor tendrá un valor central en sus vidas. Deben evitar tomar ciertas conductas de riesgo.
- Gallo (nacidos en 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): su gran objetivo es mantener relaciones estables.
- Perro (nacidos en 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se espera que tengan buenas noticias en el ámbito económico y oportunidades serias en el plano amoroso.
- Cerdo (nacidos en 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031): la estabilidad por fin llegará en este nuevo año. La calma se hará presente en casi todo el ciclo.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.