Zampedri pone mesura en la UC tras la remontada en Supercopa: “Estamos armando un gran equipo, pero falta un montón”

“Nos estamos conociendo recién con los chicos nuevos; hoy demostraron un gran carácter y estoy contento por eso”, dijo el delantero tras anotar un doblete ante Huachipato.

Universidad Católica arrancó el 2026 con una gran remontada ante Huachipato para meterse en la final de la Supercopa, donde ya espera rival del duelo entre Coquimbo Unido y Deportes Limache.

La gran figura de los cruzados, una vez más, fue Fernando Zampedri, quien anotó dos goles y entregó una asistencia en el triunfo por 4-2 ante los “acereros”. Tras finalizar el encuentro, el delantero realizó un análisis del partido.

“Fue difícil. Nosotros estábamos controlando el juego; creo que en dos situaciones que tuvieron nos convirtieron, pero tuvimos la capacidad y la energía para ir a buscarlo y darlo vuelta dos veces”, señaló de entrada el “Toro”.

El goleador histórico de la UC también abordó que este fue el primer duelo que disputaron en el año. “Es el primer partido, no tuvimos amistosos, solo entrenamientos. Para los dos equipos era igual, el primer partido del año. Contento porque ganamos y jugamos bien. En gran parte del partido tuvimos el control; generamos muchas llegadas y nos costó un poco en las definiciones, pero estamos trabajando en eso”, comentó.

Además, se refirió al buen desempeño mostrado por los refuerzos. “Contento por cómo terminamos el año pasado, cerrando un gran año. Ojalá que empecemos bien. Estamos armando un gran equipo, pero falta un montón. Nos estamos conociendo recién con los chicos nuevos; hoy demostraron un gran carácter y estoy contento por eso”, sentenció Zampedri.

