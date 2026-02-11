;

El feroz palo que lanzó Yamila Reyna a Américo en la previa a ruptura amorosa (y ante miles de personas)

Ambos coincidieron sobre el escenario del Festival de Oro Verde en Empedrado, evento que fue testigo de un “tenso momento” frente al público.

Javier Méndez

Esta semana la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez informó el fin de la relación entre Américo y Yamila Reyna.

Según la profesional, el conflicto se habría desatado el pasado fin de semana mientras ambos participaban en el Festival de Oro Verde 2026 en Empedrado. Ella era animadora, él fue parte de la parrilla del sábado.

Una de las pistas de la presenta ruptura habría aparecido precisamente sobre el escenario de la locación rural, y ante los miles de asistentes que también se habían concretado para ver a La Descendencia Chilena y Stefan Kramer.

En un momento del espectáculo la pareja tuvo un encuentro en el escenario, se vieron juguetones e incluso se besaron.

Ahí Américo admitió: “De un tiempo a esta parte Yamila me ha dicho: ‘Espero que algún día me dediques esta canción’”.

“Ah, y justo hoy que estás en capilla se te ocurre dedicármela, mirá vos. Cómo son, cómo son”, lanzó de vuelta Reyna.

“¿Por qué estoy en capilla?“, preguntó Américo. Yamila no respondió y presentó nuevamente al artista para que continuara cantando.

Todo bien hasta que se termina el festival, porque algo sucedió que hizo que todo cambiara. Hubo incidente en las cabañas donde ellos estaban, destinadas a los artistas y el staff del evento”, relató la comunicadora en un video difundido en Instagram.

