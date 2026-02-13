¿Quién era Manuel Fuentes, conocido como el “Chico Ignacio”? Los antecedentes del imputado por canibalismo en cárcel de La Serena

El homicidio ocurrido el domingo al interior de la cárcel de La Serena —donde un interno murió con una herida cortopunzante en el cuello y posteriores canibalismo— tiene como principal imputado a Manuel Ignacio Fuentes Martínez, conocido como el “Chico Ignacio”.

Hoy permanece recluido en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), mientras la Fiscalía investiga el crimen y los presuntos actos de antropofagia.

Fuentes, de 21 años, ya contaba con un historial penal previo según revela El Observatodo.

En julio de 2023 fue condenado a siete años de presidio efectivo por un robo con intimidación cometido en La Reina en agosto de 2022. En ese hecho, ingresó a una vivienda y, armado con un elemento punzante, amenazó y amarró a una mujer de 76 años y a su nieta de 9, sustrayendo diversas especies.

Ese mismo año protagonizó una fuga desde el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, durante horario de visitas.

Fue extraditado desde Argentina

Fue capturado en Argentina y posteriormente extraditado a Chile, reingresando al sistema como reo de alta peligrosidad.

En marzo de 2025 fue trasladado al penal de La Serena, y desde entonces registró reiterados conflictos internos. Fue cambiado en múltiples ocasiones de módulo, protagonizó peleas con otros internos, agredió a un funcionario y provocó un incendio en su celda.

Días antes del crimen, un tribunal había ordenado su traslado a Rancagua, medida que no alcanzó a concretarse.

El caso del llamado “Chico Ignacio” no solo está marcado por la brutalidad del hecho que hoy se investiga, sino también por un prontuario y una conducta penitenciaria que ya habían encendido alertas dentro del sistema y no fue advertida por las autoridades.