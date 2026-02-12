“Jefe, lo maté”: sale a la luz brutal testimonio del interno que confesó asesinato y canibalismo

El pasado lunes se dio a conocer el brutal asesinato dentro del Complejo Penitenciario de La Serena. Un interno de 26 años atacó a su compañero de celda y luego de matarlo practicó canibalismo con su cadáver.

Por este hecho, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, llamó a retiro al jefe de la cárcel de La Serena.

Este jueves, el Diario El Día dio a conocer parte del testimonio del autor del crimen.

A eso de las 09:00 horas de la mañana del domingo 8 de febrero, funcionarios de Gendarmería encontraron sin vida a Felipe Sebastián Sepúlveda Ramos con lesiones en la cara y cuello.

El reo, Manuel Ignacio Fuentes Martínez, fue retirado de su celda y confesó de inmediato el crimen.

“Jefe, lo maté”, indicó el imputado a los funcionarios que llegaron al lugar.

“Este interno se abalanza sobre mí con un arma blanca. Yo igual tenía una y lo agredí primero”, relató el preso.

“Solo voy a decir que fue en mi defensa”, dijo Manuel Fuentes.

El detenido indicó que, luego del ataque perpetrado comenzó a ingerir partes del cuerpo de la víctima.

“Comencé a desesperarme por lo que había hecho”, comentó dando detalles de los actos de canibalismo antes de cubrir el cuerpo y quedarse en su celda.

Ambos presos tenían traslados pendientes, los cuales no se concretaron. Fuentes Martínez iba a ser trasladado a Rancagua, mientras que Sepúlveda Ramos iría a Antofagasta.