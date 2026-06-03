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Gendarmería traslada a Mauricio Hernández Norambuena, alias “Comandante Ramiro”, a la Cárcel de Alta Seguridad

El interno, quien purga dos penas de 15 años por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, fue movilizado desde el penal de Rancagua.

Mario Vergara

Mauricio Hernández Norambuena

Mauricio Hernández Norambuena

Gendarmería de Chile coordinó y ejecutó de forma reservada el traslado del interno de alta connotación pública Mauricio Hernández Norambuena, conocido en el ámbito judicial bajo el alias de “Comandante Ramiro”. A través de un comunicado oficial, la institución uniformada ratificó que el privado de libertad fue movilizado desde las dependencias del Complejo Penitenciario de Rancagua directo hacia los módulos del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS).

Cabe recordar que el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se encuentra cumpliendo dos condenas de 15 años de presidio cada una, debido a su responsabilidad penal en el crimen del senador de la UDI, Jaime Guzmán, y por el secuestro de Cristián Edwards.

Criterios de segmentación y perfil criminógeno

El fundamento central esgrimido por los mandos de Gendarmería para visar este cambio de plaza se sustenta en la rigurosa aplicación de los criterios de segmentación y los análisis de riesgo aplicados a la población penal.

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“Se trata de una gestión técnica y normativa, que responde a medidas de seguridad penitenciaria por tratarse de un interno de alta connotación pública, por lo que su perfil criminógeno hizo recomendable su traslado al recinto penitenciario de alta seguridad”, detalló el documento emitido por la Oficina de Comunicaciones del organismo de control penal.

La institución carcelaria recalcó que este tipo de operativos se planifican y ejecutan de manera continua, obedeciendo tanto a las necesidades de la seguridad institucional como a las condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas que registra cada establecimiento del país, buscando mitigar los factores de riesgo asociados a reos emblemáticos.

Disponibilidad en el REPAS y resguardo de garantías

La policía penitenciaria aclaró que la operación pudo concretarse debido a que, a la fecha, el reestructurado Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) cuenta con plazas y cupos disponibles en sus celdas de máxima seguridad, lo que facilita la distribución estratégica de las poblaciones penales más complejas del sistema.

Hacia el término del escrito, Gendarmería de Chile reafirmó su compromiso institucional con el cumplimiento irrestricto de la ley, velando en todo momento por asegurar la protección de los derechos fundamentales y los derechos humanos de las personas que permanecen privadas de libertad, garantizando así una correcta, transparente y eficiente administración del sistema de prisiones a nivel nacional.

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