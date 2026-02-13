;

Alcalde de La Calera fue suspendido por 30 días tras detectarse un presunto uso de maquinaria municipal en su casa

Contraloría aplicó además una rebaja del 50% en su sueldo y ordenó un informe en 60 días, mientras envió antecedentes al Ministerio Público por irregularidades en contratos.

Martín Neut

Gonzalo Pérez

Johnny Piraino

Johnny Piraino

El alcalde de La Calera, Johnny Piraino (DC), fue suspendido por 30 días tras un informe de Contraloría que detectó irregularidades en su gestión. La sanción rige entre el 16 de enero y el 16 de febrero e incluye una rebaja del 50% de su sueldo.

La fiscalización revisó contratos asociados a los proyectos “Movimiento de Tierras Espacio Multiuso”, “4 Módulos de Oficina Tipo Container” y “Bacheos Diversos Sectores 2023”.

En uno de ellos se constató que se reemplazó hormigón por asfalto en 54,76 m² sin informe técnico ni acto administrativo que lo autorizara, vulnerando las bases y especificaciones, según BioBio.

Habría hecho uso particular de maquinaria

Además y según fuentes de Radio ADN, se observó el presunto uso de maquinaria municipal en su vivienda particular. Durante la suspensión, el jefe comunal ha estado con licencia médica y haciendo uso de días administrativos.

Producto de los hallazgos, el municipio deberá elaborar en 60 días hábiles un informe técnico y financiero que fundamente las modificaciones contractuales.

Asimismo, Contraloría remitió antecedentes al Ministerio Público por eventuales incumplimientos, inconsistencias y falta de respaldo en contrataciones con dos empresas representadas por una misma persona.

